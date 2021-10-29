Десять росгвардейцев завоевали право ношения крапового берета в Южном округе

Командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравили военнослужащих, успешно прошедших квалификационные испытания на право ношения почетного символа спецназа - крапового берета.

65 бойцов отрядов специального назначения округа войск национальной гвардии Российской Федерации заявили о своем желании принять участие в финальном этапе экзамена на профессионализм и силу воли, состоявшемся в учебном центре горной подготовки специального назначения в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Росгвардии.

После предварительного отбора на старт финального этапа вышли 43 военнослужащих, которых ранним утром напутствовал командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк. Вместе с главой Кубани Вениамином Кондратьевым, начальником Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Георгием Медоевым, руководителями местных органов ведомства в Ростовской и Волгоградской областях, командующий наблюдал за ходом квалификационных испытаний. Специалисты кубанского управления Росгвардии с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «Око» обеспечили трансляцию прохождения военнослужащими 10-километрового марш-броска, сдачу ими нормативов по высотной подготовке и тактику действий на специальной штурмовой полосе.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов бойцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета, продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Далее одиннадцать претендентов вышли на ринг и провели несколько раундов рукопашного боя.

По итогам всех этапов испытаний десять самых стойких, выносливых и крепких росгвардейцев стали обладателями особого головного убора крапового цвета.

«Сегодня мы стали свидетелями отваги, мужества, чести военнослужащих, которых по праву можно назвать элитой спецназа. Обращаясь к тем, у кого сейчас не получилось пополнить ряды крапового братства, хочу сказать, что не нужно расстраиваться. Главное - всегда должны быть воля и стремление к намеченной цели», - подчеркнул на торжественной церемонии вручения беретов командующий Южным округом Росгвардии.

С успешным завершением испытаний поздравил росгвардейцев и губернатор Краснодарского края, который отметил достойный уровень подготовленности всех участников мероприятия и выразил уверенность в том, что перед бойцами спецназа Росгвардии нет задач невыполнимых.