Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Десять росгвардейцев завоевали право ношения крапового берета в Южном округе

Кира Тило
00:25 29.10.2021
В Южном округе Росгвардии состоялось квалификационное испытание на право ношения крапового берета.
Десять росгвардейцев завоевали право ношения крапового берета в Южном округе
© Фото: Пресс-служба Росгвардии
Читайте нас на:

Командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравили военнослужащих, успешно прошедших квалификационные испытания на право ношения почетного символа спецназа - крапового берета.

65 бойцов отрядов специального назначения округа войск национальной гвардии Российской Федерации заявили о своем желании принять участие в финальном этапе экзамена на профессионализм и силу воли, состоявшемся в учебном центре горной подготовки специального назначения в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Росгвардии.

После предварительного отбора на старт финального этапа вышли 43 военнослужащих, которых ранним утром напутствовал командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк. Вместе с главой Кубани Вениамином Кондратьевым, начальником Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Георгием Медоевым, руководителями местных органов ведомства в Ростовской и Волгоградской областях, командующий наблюдал за ходом квалификационных испытаний. Специалисты кубанского управления Росгвардии с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата «Око» обеспечили трансляцию прохождения военнослужащими 10-километрового марш-броска, сдачу ими нормативов по высотной подготовке и тактику действий на специальной штурмовой полосе.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов бойцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета, продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Далее одиннадцать претендентов вышли на ринг и провели несколько раундов рукопашного боя.

По итогам всех этапов испытаний десять самых стойких, выносливых и крепких росгвардейцев стали обладателями особого головного убора крапового цвета.

«Сегодня мы стали свидетелями отваги, мужества, чести военнослужащих, которых по праву можно назвать элитой спецназа. Обращаясь к тем, у кого сейчас не получилось пополнить ряды крапового братства, хочу сказать, что не нужно расстраиваться. Главное - всегда должны быть воля и стремление к намеченной цели», - подчеркнул на торжественной церемонии вручения беретов командующий Южным округом Росгвардии.

С успешным завершением испытаний поздравил росгвардейцев и губернатор Краснодарского края, который отметил достойный уровень подготовленности всех участников мероприятия и выразил уверенность в том, что перед бойцами спецназа Росгвардии нет задач невыполнимых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:56 В стране и мире
Американские СМИ посчитали, что ВС РФ находятся в лучшей форме за десятилетия
21:21 В стране и мире
Facebook сменит название на Meta
21:19 В стране и мире
Молдавия решила купить газ у украинского «Нафтогаза»
20:42 В стране и мире
В Москве на детскую коляску с ребенком упали строительные ограждения
19:09 В стране и мире
Видео
Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.