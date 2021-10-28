В Эстонии полицейский погиб во время тренировки по стрельбе

В Эстонии в Выруском уезде погиб полицейский во время тренировки по стрельбе, сообщают местные СМИ. Уточняется, что молодой человек скончался от огнестрельного ранения, передает портал эстонского телерадиовещания ERR.

«По предварительным данным, две полицейские команды проводили тренировку по тактическому движению, в ходе которой велась стрельба по мишеням. В какой-то момент один из полицейских по неизвестной причине неожиданно оказался в огневом секторе другой команды и получил пулю от коллеги», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за ходом тренировок следили инструкторы по стрельбе. Согласно данным прессы, полицейский скончался на месте, не дождавшись приезда медицинской помощи.