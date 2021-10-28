Пользователи в ряде стран сообщили о сбоях в работе YouTube

Пользующиеся видеохостингом YouTube граждане разных стран пожаловались на сбои в работе сервиса. Как следует из данных сайта Downdetector, сбой на портале видео-сообщений произошел примерно в 21.10 по московскому времени.

О проблемах сообщили пользователи из Нидерландов, Германии, США, Канады, Франции, Великобритании, Испании и Польши. Жалобы зафиксированы и из России. Люди отмечают проблемы с просмотром видео, соединением с сервером и работой приложения.