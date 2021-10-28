В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано девять обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Один обстрел зафиксирован в провинции Идлиб, в Алеппо - четыре обстрела, в Латакии - три обстрела, в провинции Хама - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате минометного обстрела террористов, произведенного из района Эз-Зиара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека, был ранен один сирийский военнослужащий.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». В провинции Алеппо подразделениями российской военной полиции было произведено патрулирование по маршрутам Аджами –Авшария и обратно, Аджами – Мембидж и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно; в провинции Дейр-Эз-Зор от Хатла до Эт-Табия и обратно.

Между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер на участке трассы М4 российской военной полицией за сутки обеспечено безопасное перемещение 714 человек и 315 автомобилей.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.