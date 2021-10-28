Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов

Елизавета Потейчук
22:55 28.10.2021
Кроме того, один военнослужащий САР получил ранение в результате минометного обстрела в районе населенного пункта Санджека.
В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано девять обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Один обстрел зафиксирован в провинции Идлиб, в Алеппо - четыре обстрела, в Латакии - три обстрела, в провинции Хама - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате минометного обстрела террористов, произведенного из района Эз-Зиара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека, был ранен один сирийский военнослужащий.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». В провинции Алеппо подразделениями российской военной полиции было произведено патрулирование по маршрутам Аджами –Авшария и обратно, Аджами – Мембидж и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно; в провинции Дейр-Эз-Зор от Хатла до Эт-Табия и обратно.

Между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер на участке трассы М4 российской военной полицией за сутки обеспечено безопасное перемещение 714 человек и 315 автомобилей.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:21 В стране и мире
Facebook сменит название на Meta
21:19 В стране и мире
Молдавия решила купить газ у украинского «Нафтогаза»
20:42 В стране и мире
В Москве на детскую коляску с ребенком упали строительные ограждения
19:09 В стране и мире
Видео
Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве
18:38 В стране и мире
Причиной взрыва газа в Набережных Челнах стали умышленные действия владельца квартиры
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.