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Граждан Узбекистана могут освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ

Валентина Пескова
22:29 28.10.2021
Соответствующий свод правил, который уже введен в действие в отношении граждан из других стран, являвшихся ранее республиками бывшего СССР, подготовили в МВД РФ.
Граждан Узбекистана могут освободить от регистрации в течение 15 дней после въезда в РФ
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Граждан Узбекистана хотят также освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию, как это уже осуществляется в отношении граждан Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении и Таджикистана.

Проект нового федерального закона подготовило МВД РФ, после того, как соответствующее соглашение было подписано 21 мая в Москве и 17 июня в Ташкенте.

Как отмечается в пояснительной записке, данную меру предполагается внедрить «для создания благоприятных условий для пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны».

«Соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда», - указали в ведомстве.

 Авторы записки пояснили, что реализация соглашения не повлечет за собою увеличение числа прибывающих в РФ граждан Узбекистана и не приведет к снижению эффективности миграционного контроля.

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