Мероприятия в закрытых помещениях в РФ разрешено проводить по QR-коду при заполняемости в 70%

Роспотребнадзор разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, с наполняемостью до 70% посетителей при наличии у них QR-кодов.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача.

Таким образом, ведомство внесло изменения в постановление «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий». Новые правила вступают в силу с 15 ноября.