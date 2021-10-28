Мероприятия в закрытых помещениях в РФ разрешено проводить по QR-коду при заполняемости в 70%
С 15 ноября будет разрешен допуск лиц на массовые мероприятия, которые по QR-коду смогут подтвердить, что они прошли вакцинацию или ранее перенесли COVID-19.
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Роспотребнадзор разрешил заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, с наполняемостью до 70% посетителей при наличии у них QR-кодов.
«Увеличение численности участников мероприятия до 70% допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача.
Таким образом, ведомство внесло изменения в постановление «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случае проведения массовых мероприятий». Новые правила вступают в силу с 15 ноября.