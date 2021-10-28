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Защищавший Сафронова по делу о госизмене адвокат сообщил, что объявлен в розыск

Елизавета Потейчук
20:05 28.10.2021
По словам адвоката Ивана Павлова, обвиняемого по делу Ивана Сафронова о госизмене, его объявили в розыск.
Защищавший Сафронова по делу о госизмене адвокат сообщил, что объявлен в розыск
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Адвокат Иван Павлов, которого обвинили в разглашении данных по делу Ивана Сафронова, сообщил, что его объявили в розыск. Павлов, уехавший из России, обвиняется по статье 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»).

«Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан», - цитирует РИА Новости слова Павлова.

Адвокат сообщал, что обвинение связано с делом о госизмене его подзащитного - советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По данным постановления о возбуждении дела, Павлов якобы разглашал данные предварительного расследования СМИ без соответствующего разрешения.

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