Защищавший Сафронова по делу о госизмене адвокат сообщил, что объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов, которого обвинили в разглашении данных по делу Ивана Сафронова, сообщил, что его объявили в розыск. Павлов, уехавший из России, обвиняется по статье 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»).

«Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь (ФСБ Александр) Чабан», - цитирует РИА Новости слова Павлова.

Адвокат сообщал, что обвинение связано с делом о госизмене его подзащитного - советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По данным постановления о возбуждении дела, Павлов якобы разглашал данные предварительного расследования СМИ без соответствующего разрешения.