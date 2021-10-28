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Не ходит транспорт, закрыты ТЦ: как проходит локдаун в Хакасии и других регионах России

Тимур Шерзад
Елена Сивонен
18:43 28.10.2021
В каких-то регионах ограничивают даже хождение общественного транспорта, в других закрывают развлекательные учреждения, а где-то оставляют всего один музей в городе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотрудники предприятий так называемого непрерывного цикла в Хакасии сегодня с трудом добирались на работу. Конечно, есть вариант ездить на такси, но перевозчики установили заоблачные цены. Веронике Тихоновой теперь не по карману возить ребенка в поликлинику на уколы и обследование.

«Время было 8 утра, чтобы ближе к 9 приехать, я вызвала такси, и цена за детский тариф - я с двумя детьми - составила 1 005 рублей. Самое обидное, что тут нужно проехать три остановки, и сейчас цены просто ужас», - прокомментировала Тихонова. 

И уже сегодня с 22 часов до 6 утра - в регионе комендантский час. Следить за соблюдением режима будут сотрудники полиции.

А вот так началось сегодня утро в Твери. Торговые центры - под замком. Точнее, под охраной, которая людей без QR-кодов не пускает. За исключением тех, кто на прививку, их сопровождают отдельно.

В Челябинске теперь тоже действуют QR-коды. Пока только на массовые мероприятия. В торговые центры, бассейны, салоны красоты с 30 октября. Но на лед, например, без сертификата уже сегодня не выйти. Работа ресторанов и баров в ночное время приостанавливается.

В Башкирии - еще до введения девятидневных выходных - приняли дополнительные меры. Детские кружки и секции не закрыли. Но большую часть перевели на дистанционку. В Калининграде работает лишь одно учреждение культуры - Музей Мирового океана. С самого утра туда большая очередь.

Ситуация с COVID-19 в стране более чем напряженная. В больницах все меньше свободных коек. Не хватает кислорода. С ним помогают военные. Каждый день они производят по 20 тонн сжиженного кислорода и направляют его в больницы по всей стране. 

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