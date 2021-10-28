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Фрегат «Адмирал Горшков» поразил надводные и воздушные цели в Баренцевом море

Андрей Аркадьев
17:07 28.10.2021
Корабль успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил надводные и воздушные цели в Баренцевом море
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Горшков» провел учебные зенитные ракетные стрельбы по воздушным и морским целям в Баренцевом море, сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

«Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут"», - говорится в сообщении.

Для судоходства и полетов авиации район проведения стрельб был закрыт по требованиям безопасности кораблями бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Также эти корабли обеспечили постановку воздушных целей - ракет-мишеней.

После отработки стрельбы «Адмирал Горшков» вернулся в основной пункт базирования Североморск.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют полное водоизмещение 5 400 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

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