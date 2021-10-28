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Зенитчики отбили масштабную воздушную «атаку» в Астраханской области

Тимур Шерзад
17:31 28.10.2021
Пуски осуществляли расчеты комплексов С-300В4, «Тор-М2» и «Бук-М3». Им удалось сбить более сорока воздушных целей. 
Зенитчики отбили масштабную воздушную «атаку» в Астраханской области
© Фото: Минобороны России
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Пять соединений ПВО провели масштабные учения с многочисленными боевыми пусками на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. 

Пуски осуществляли расчеты комплексов С-300В4, «Тор-М2» и «Бук-М3». Им удалось сбить более 40 воздушных целей. 

«Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 километров, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 километров. Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены», - говорится в сообщении Минобороны.

Подразделения зенитных ракетных соединений ЮВО, ЗВО и ВВО отразили на учениях массированный удар условного противника. В нем были задействованы авиация, баллистические и крылатые ракеты, а также налет роя беспилотников. 

К учениям было привлечено более тысячи человек и трех сотен единиц техники и вооружения. Роль противника выполнили высокоскоростные ракеты-мишени, а также универсальный комплекс «Адъютант», способный имитировать нападение всех воздушных средств, начиная от вертолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Чтобы усложнить задачу зенитчикам, все атаки осуществлялись одновременно.

Удалось отработать построение эшелонированной ПВО. Роль первого рубежа в ней выполняли системы большой дальности С-300В4 - они отразили атаку аэробаллистическими ракетами. 

Второй рубеж образовали комплексы средней дальности «Бук-М3» и комплексы малой дальности «Тор-М2». Они уничтожили крылатые ракеты условного противника, подкрадывающиеся на предельно малых высотах. 

Также «Буки» и «Торы» отбили налет высокоскоростных групповых целей, имитирующих атаку авиации. Дальность поражения составила от 10 до 40 километров. Еще «Торы» уничтожили цели, имитирующие рой беспилотников на дальности около 15 километров. 

Последний рубеж противовоздушной обороны образовали машины «Тайфун-ПВО», расчеты которых перехватили и уничтожили оставшиеся цели из ПЗРК «Верба» на дальности поражения до 6 километров при не более чем 3,5-километровой высоте полета. 

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