Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США

В настоящее время на Тайване работают несколько военных инструкторов из Соединенных Штатов. Такое заявление сделала глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, отметив, что взаимодействие с Америкой направлено на усиление обороноспособности.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с США», - приводятся ее слова в интервью телекомпании CNN.

Конкретное число специалистов из США, работающих в рамках сотрудничества на острове, Цай Инвэнь предпочла не называть. Тем не менее она заметила, что их количество не так велико, как думают люди.