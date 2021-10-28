В стране и мире В Бразилии скончался сценарист сериала «Рабыня Изаура» Кира Карон Отмечается, что ранее Брага был госпитализирован в больницу Copa Star в Рио-де-Жанейро. © Фото: Gloria Pires, Facebook Читайте нас на: В Бразилии скончался сценарист сериала «Рабыня Изаура», лауреат премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага. Об этом сообщило издание Correio Braziliense. Отмечается, что ранее Брага был госпитализирован в больницу Copa Star в Рио-де-Жанейро. Сценарист скончался спустя пять дней нахождения в больнице во вторник, 26 октября. В следующий понедельник, 1 ноября, ему должно было исполниться 76 лет.



Жилберту Тумшиц Брага родился 1 ноября 1945 года в Рио-де-Жанейро. Известность пришла к нему после выхода на экраны серила «Рабыня Изаура» в 1976 году. Фильм получил признание международного зрителя, ряд премий и стал одним из первых западных фильмов, которые транслировались в социалистических странах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика