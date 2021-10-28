Минобороны России продолжит контакты с военными ведомствами стран АСЕАН

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии продолжат контакты по линии министров обороны, в том числе по вопросам проведения совместных учений и взаимодействия между научно-исследовательскими центрами, имеющими отношение к обороне. Об этом говорится в тексте Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН (2021-2025 годы), опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, стороны договорились «активизировать практическое сотрудничество в рамках механизма «СМОА плюс», в частности, в сферах морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, проведения миротворческих операций, гуманитарного разминирования и кибербезопасности.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Association of South East Asian Nations) - региональная межправительственная организация десяти стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием Декларации АСЕАН, более известной как Бангкокская декларация.

Первоначально в организацию вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.