В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина
В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина.
© Фото: МЧС РФ
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В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина
В Краснодаре полыхает трехэтажное здание магазина.
© Фото: МЧС РФ
В ДPУГИХ CMИ
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