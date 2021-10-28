Танкисты и мотострелки отбили «вражескую» атаку на побережье Сахалина

На полигоне Успеновский на Сахалине прошли учения по обороне побережья от «вражеского» десанта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В маневрах задействовали танки Т-80, беспилотники «Орлан-10» и артиллерийские установки «Гиацинт».

«Подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа на тактическом поле "Таранай" полигона Успеновский отразили нападение условного противника на побережье острова Сахалин», - говорится в сообщении.

По замыслу маневров, артиллеристы на САУ «Гиацинт» разгромили десантные средства противника, который пытался высадиться на берег. Далее экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.

Экипажи танков Т-80 открыли огонь по позициям неприятеля. Завершили уничтожение противника наступательные действия мотострелковых подразделений. Военнослужащие корректировали огонь с помощью беспилотников «Орлан-10». Во время тренировок бойцы применили опыт, полученный в Сирии.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также повышения активности и устойчивости обороны.

Т-80 вооружен 125-мм гладкоствольной, стабилизированной в двух плоскостях пушкой со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, 12,7-мм зенитным пулеметным комплексом «Утес», комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат «Туча». Т-80 оснащен приборами ночного видения.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.