На Камчатке прошли учения по отражению нападения диверсантов на пункт базирования подлодок

Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ).

«По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок"», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.

Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа «Грачонок» задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом «Кальмар». Выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ диверсанты были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС.

Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и быстроходные лодки отряда ПДСС.