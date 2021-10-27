Дуров сообщил о готовящемся запуске рекламы в Telegram

В скором времени в мессенджере Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения. С помощью дохода от использования нововведения администрация интернет-ресурса планирует продолжать обеспечивать пользователей неограниченным бесплатных сервисом.

Соответствующее заявление сделал основатель Telegram Павел Дуров. Он обозначил, что реклама не будет демонстрироваться в личных беседах, группах или же списке чатов. Кроме того он заверил, что реклама не будет ориентирована на личные данные пользователей.

«Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна», - написал он в своем канале.

Дуров обозначил, что официальные рекламные сообщения будут появляться лишь в больших каналах, где в настоящее время и так встречается реклама. Помимо этого подобные сообщения будут выполняться в ненавязчивом стиле: без фото и внешних ссылок.