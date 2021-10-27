Авиационные части ЦВО передали восемь тонн кислорода больницам двух регионов РФ

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу авиационные части ЦВО, дислоцированные в Челябинской области и Пермском крае, передали медучреждениям для лечения пациентов с COVID-19 сжиженный кислород. В Курганскую область пять тонн, в Кировскую - три.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Такой кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военный базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.