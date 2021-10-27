Сдано свыше 300 тысяч единиц оружия: в сирийской Деръа завершился процесс примирения боевиков

Мухаммед Джама лишился руки еще в 2011 - кисть оторвало снарядом в самом начале гражданского конфликта в Сирии. Бывший боевик так называемой Свободной сирийской армии вместе с такими же, как он, пришел получить амнистию. В старых идеалах мужчина уже давно разочаровался и просто хочет, чтобы война закончилась. Подобных историй за время работы здесь мы слышали сотни.

«Мы сейчас имеем статус пособников террористов, но на самом деле таковыми себя не считаем. Поэтому и пришли сегодня, чтобы сдать оружие и спокойно ходить по улицам, не боясь, что возникнут вопросы у органов власти. Я хочу получить документы, чтобы в течении трех месяцев найти гражданскую работу и спокойно спать по ночам», - признался Мухамед Джама Задран.

В 2011 году Деръа стала первой провинцией, которая взбунтовалась против официального Дамаска. Восстания, вспыхнувшие здесь, перебросились пламенем гражданской войны на всю территорию страны. Именно поэтому так важно было вернуть контроль над регионом. Два месяца назад здесь начался последний этап сложного процесса мирного урегулирования. И вот сегодня глава сирийской комиссии заявил: примирение состоялось.

За каждым таким мероприятиям внимательно следят специалисты Центра по примирению враждующий сторон и военнослужащие российской военной полиции. Нужно сказать, что без их участия этот процесс стал бы невозможным.

Первым мирно, без боя, сдался район Деръа Аль-Баляд - оплот боевиков. Он оказался тем самым тузом в карточном домике, который выдернули из основания, и конструкция посыпалась. Уже через неделю получить прощение от правительства захотели в Эль-Музейрибе, Эль-Ядуде, Тафасе, Даиле, Джасиме и других городах. Наша съемочная группа побывала практически в каждом.

«Всего за истекшие два месяца было сдано более 300 700 единиц оружия, больше 13 000 человек урегулировали свой статус (из них 2500 дезертиров), 60 населенных пунктов перешли под контроль законного сирийского правительства», - указал офицер ЦПВС Александр Гуляев.

Первым и самым главным условием для получения амнистии является сдача оружия. Оно было здесь практически в каждом доме и самое разнообразное. Деръа десять лет являлась настоящим Клондайком для торговцев смертью.

Все оружие, которое сдают жители, находится в боевом состоянии. Очень много модификаций: есть китайские, старые советские, польские образцы. Каждый автомат заряжен боевыми патронами и, еще одна интересная деталь, очень много этих автоматов на самом деле самосборные. Если присмотреться, то номера на корпусах, затворных рамах и возвратном механизме совершенно разные.

Пока даже сложно как-то измерить огромный объем работы, проделанный российскими специалистами для установления мира.

«Российским центром по примирению враждующих сторон завершена работа во всех населенных пунктах провинции Деръа по контролю сдачи оружия и урегулирования статуса бывших членов незаконных вооруженных формирований. Центр по примирению враждующих сторон приступил к следующему этапу постконфликтного урегулирования», - сообщил заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить.

И прежде всего усилия наших военных высоко оценивают простые мирные люди.

«Мы рады что бывшие боевики урегулировали свой статус и сдали оружие. Мы хотим, чтобы у них не было возможности нарушать закон и запугивать мирных жителей. Спасибо России! Если получится изъять все нелегальное оружие, то население заживет спокойно и на улицу можно будет выходить без страха», - высказался представитель совета старейшин Джамиль Али.

Тем же, кто пока не сдал оружие, все же решили оставить шанс на возвращение к нормальной жизни. В полицейском участке Деръа будет работать постоянный пункт легализации.

«В ходе работы пункта осуществляется регистрация и учет населения с последующей их проверкой и выдачей документов, удостоверяющих личность. Данную процедуру могут пройти все жители Деръа, которые по каким-то причинам не смогли урегулировать свой статус в установленные сроки», - обозначил начальник территориального отдела ЦПВС города Дамаска Алексей Савенков.

До войны Деръа была одним из самых богатых регионов. Здесь выращивали почти половину всей сельхозпродукции в стране. А еще эту провинцию называли южными ворота Сирии на границе с Иорданией. Благодаря процессу примирения, под контролем правительства уже заработал пограничный пункт в Насибе. Кроме того, между Дамаском и Амманом снова заключен договор о торговле.

Раньше, когда пограничную территорию контролировали боевики, они занимались контрабандой и, соответственно, устанавливали цены для населения. Сейчас у людей появилась возможность по более низкой цене покупать товары, а беженцы могут легально возвращаться к себе домой.

Однако некоторым, к сожалению, пока некуда возвращаться - часть жилищ разрушена войной. Но с этим уже обещают помочь местные власти. Сейчас во многих городах провинции начались работы по восстановлению инфраструктуры, школ, больниц. Открыты полицейские участки и администрации. Российские военные подарили жителям юга самое ценное - мирную жизнь. И главное теперь правильно ей воспользоваться.