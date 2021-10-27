В Калуге нарисовали юнармейское «Граффити Победы»

Юнармейская акция «Граффити Победы» дошла до Калуги. Юные участники Движения творчески освоили городское пространство и изобразили на доме 6А по улице Платова ветерана Великой Отечественной войны Александра Подвязникова.
Стоит отметить, что место для настенной живописи выбрано не случайно - по этому адресу располагается учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе - Дом «Юнармии». В течение года его посещают больше 20 тысяч молодых людей - причем это не только юнармейцы, но и учащиеся школ, члены патриотических клубов и объединений, кадеты, студенты и спортсмены. Поэтому у граффити большое будущее и огромная зрительская аудитория.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.