Армия В Калуге нарисовали юнармейское «Граффити Победы» Кира Тило Калужские юнармейцы нанесли на стену изображение ветерана Великой Отечественной войны Александра Подвязникова. © Видео: Юнармия © Фото: Юнармия Читайте нас на: Юнармейская акция «Граффити Победы» дошла до Калуги. Юные участники Движения творчески освоили городское пространство и изобразили на доме 6А по улице Платова ветерана Великой Отечественной войны Александра Подвязникова. Стоит отметить, что место для настенной живописи выбрано не случайно - по этому адресу располагается учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе - Дом «Юнармии». В течение года его посещают больше 20 тысяч молодых людей - причем это не только юнармейцы, но и учащиеся школ, члены патриотических клубов и объединений, кадеты, студенты и спортсмены. Поэтому у граффити большое будущее и огромная зрительская аудитория. © Юнармия Рядом с фронтовиком, по законам жанра, изобразили «героя нашего времени». Именно такой сюжет демонстрирует неразрывную связь поколений. Не зря ведь юнармейцев называют наследниками Победы. Из всех претендентов на портрет, выбрали Дмитрия Калинина - финалиста Всероссийского конкурса «Делай как я!», участника Парада Победы, командира почетного краснознаменного караула «Пост №1», многократного победителя соревнований по силовому многоборью. А еще Дмитрий - обладатель медали «За спасение жизни» - кому как не ему рассказывать сверстникам о нужных идеалах, подчеркнули в региональном отделении «Юнармии». По словам подростка, для него участие в проекте - это в буквальном смысле попадание в историю. «Сказать, что я горжусь - это ничего не сказать. Оказаться на одной картине с защитником нашей Родины - что может быть ценнее? Я всегда старался поступать в соответствии с той клятвой, которую дал, вступая в Движение. То есть быть честным, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, готовить себя к созиданию на благо Отечества. Моя история только начинается. Но начинается очень ярко и масштабно. Это граффити уже из памяти не сотрешь», - добавил он. Как не сотрешь подвиг фронтовика Александра Подвязникова. Перед тем, как рисовать, ребята тщательно изучили боевой путь солдата. Спустя 4 дня с начала войны Александр Захарович был направлен в Вязьму. Позже обучался на пулеметчика-танкиста в составе 143 танковой бригады в Ногинске. Именно здесь его застал указ о создании зенитной батареи, состоящей из восьми взводов. В составе своего взвода зенитчик Подвязников оказался в Вологодской области. Александр Захарович говорил, что их основная задача была сбить самолеты и они с ней удачно справились. Наград у него немного, главная - это гордость за то, что за время службы ни одного охраняемого взводом объекта вражеские самолеты не разбомбили. © Юнармия По окончании Великой Отечественной Александр Захарович служил в военной комендатуре на территории Польши. А через год после Дня Победы закончилась и его война - Подвязников отправился домой, в Мосальск. Работал в колхозе кузнецом, а затем перебрался в Калугу, где и прожил долгую счастливую жизнь. Ветеран ушел из жизни весной 2020-го, ему было почти 102 года. Лидер «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный уверен, что такие акции помогают ребятам дорожить прошлым и уважать его. Он присоединился к созданию уличного шедевра и рассказал, что именно это и есть настоящий патриотизм. «Патриотизму, по моему мнению, нельзя научить. Его надо воспитывать на примерах - так, как мы это делаем в „Юнармии“. Причем, слова, эмоции, чувства должны значить больше, чем разум. Наш президент как-то сказал, что „двигаться вперед, добиваться высоких целей“ можно „только обращаясь к своим истокам, сохраняя связь времен“. К этому нечего добавить!», - подчеркнул Нагорный. © Юнармия Всероссийская акция «Граффити Победы», посвященная масштабному проекту Минобороны «Дорога памяти», стала мейнстримом. Рисунки уже появились во многих городах страны: Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани, Сочи и других. В середине мая патриотический арт-объект открыли в Москве. В Таганском районе на стене здания изобразили Народного артиста СССР, «главного офицера страны» Василия Ланового и юнармейцев, участвовавших в военном параде на Красной площади. Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч ребят. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика