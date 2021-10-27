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Минобороны направило в Тулу 35 военных медиков ЗВО для помощи в борьбе с COVID-19

Кира Тило
05:01 27.10.2021
Минобороны России увеличило контингент военных врачей для помощи Тульской области в борьбе с COVID-19.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Минобороны направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооруженных Сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа. До настоящего времени в региональных лечебных учреждениях уже находилось 30 военных медиков ЗВО.

В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, у которых есть опыт в диагностике и лечении пациентов с коронавирусом. Среди них реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к главе российского военного ведомства с просьбой о выделении медицинского персонала для оказания медпомощи населению региона.

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