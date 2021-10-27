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Сотни бойцов на полигоне: как готовятся резервисты ВВО в Амурской области

Анна Берестовая
03:10 27.10.2021
Одиночную подготовку проходят резервисты Восточного военного округа в Амурской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На общевойсковом полигоне Восточного военного округа в Амурской области начался первый тридцатидневный сбор с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. В рамках сборов проходит ряд занятий по совершенствованию одиночной подготовки, которая закончится проведением контрольных занятий.

В мероприятии принимает участие несколько сотен человек. Резервисты совершенствуют навыки владения вооружением и военной техникой, средствами индивидуальной защиты, инженерным делом и другими общевойсковыми дисциплинами.

Также задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения офицерами своих функциональных обязанностей. Для комфортного проживания резервистов развернут полевой лагерь. Места для проживания укомплектованы необходимым имуществом.

«С данной категорией граждан в дальнейшем будут проводиться мероприятия по слаживанию отделений и взводов. Основным отличием по сравнению с предыдущими сборами является заключение с ними контрактов на 3-5 лет» - резюмировал Заместитель командира зенитно-ракетного соединения ВВО Вадим Васильев.

Сборы проходят в течении месяца с 20 октября по 17 ноября 2021 года.

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