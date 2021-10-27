Лаврову подарили книгу и вазу от лица Арктического университета в Норвегии

Во вторник, 26 октября, глава российского МИД Сергей Лавров встретился с ректором Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсеном «на полях» 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона. Встреча состоялась в норвежском городе Тромсе.

По итогу мероприятия министру иностранных дел РФ вручили памятные подарки: символическую книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах» и синюю вазу с иллюстрациями из скандинавской мифологии.

Представитель норвежского вуза в завершении беседы заявил, что стремление России обратить внимание на проблемы Севера в рамках политической и научной повестки стало источником вдохновения для университетского исследовательского сообщества.

Лавров в свою очередь отметил, что речь Даг Руне Олсена стала первой за десятилетие речью гражданина входящей в НАТО страны, в которой не прозвучало осуждение в отношении РФ или обвинения государства в насаждении агрессии.