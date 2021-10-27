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Спецназ ЦВО показал мастерство в ликвидации «боевиков» в условиях города под Самарой

Кира Тило
23:49 27.10.2021
Военнослужащие ЦВО провели в Самарской области учения с боевыми стрельбами по действиям в городе. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Группы специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели в Самарской области учение с боевыми стрельбами в городских условиях.

В ходе практических действий группам спецназа по очереди на оценку нужно было отработать ликвидацию условных незаконных вооруженных лиц, занявших оборону в здании. По замыслу у условного противника не было заложников и в доме не находились сторонние лица.

В ходе налета военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» подъезжали к ограждению дома, а после совершали высадку и, под прикрытием пулеметчика, преодолевали 100 метров дистанции с перебежками от укрытия к укрытию. Боевые стрельбы выполнялись из неудобных положений по мишеням, расположенным на расстоянии от 1 до 30 метров.

Учение прошло в районе населенного пункта Новая Бинарадка. Основной его целью стало совершенствование огневых навыков спецназовцев при отработке действий в условиях городского боя.

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