Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб террористы произвели минометный обстрел из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, а также снайперский обстрел из района Кансафара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель. В результате этого двое военнослужащих САР были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано десять обстрелов со стороны боевиков группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Идлибе зафиксировали семь обстрелов, в Алеппо - два обстрела, в Латакии - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами – Мембидж и обратно, Метрас - Кана и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, от Камишилия до Айн-Дивар и обратно. Между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер на участке трассы М4 российской военной полицией за сутки обеспечено безопасное перемещение 740 человек и 336 автомобилей.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.