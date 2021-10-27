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Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов в Идлибе

Елизавета Потейчук
22:00 27.10.2021
В результате минометного и снайперского обстрелов в сирийской провинции Идлиб двое военных САР получили ранения.
Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов в Идлибе
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В сирийской провинции Идлиб террористы произвели минометный обстрел из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, а также снайперский обстрел из района Кансафара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель. В результате этого двое военнослужащих САР были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано десять обстрелов со стороны боевиков группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Идлибе зафиксировали семь обстрелов, в Алеппо - два обстрела, в Латакии - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами - Авшария и обратно, Аджами – Мембидж и обратно, Метрас - Кана и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, от Камишилия до Айн-Дивар и обратно. Между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер на участке трассы М4 российской военной полицией за сутки обеспечено безопасное перемещение 740 человек и 336 автомобилей.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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