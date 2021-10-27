В Волгограде водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП. Происшествие, как сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону, произошло около 8.50 в Ворошиловском районе города напротив дома №47 по улице Морфлотская.

«Неустановленный водитель, двигаясь по улице Морфлотская в сторону улицы Просвещения, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнюю девочку», - заявили в полиции.

Отмечается, что девочка, у которой травма головы, была сразу же госпитализирована. По данным ведомства, ребенок сумел запомнить только цвет машины - черный. Полиция ведет розыск водителя.