МИД РФ подчеркнул США недопустимость внешнего вмешательства в дела Судана

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры со специальным посланником США по Африканскому Рогу Джеффри Фельтманом. В ходе беседы, которая, как отметили в ведомстве, состоялась по инициативе американской стороны, обсуждалось последнее развитие событий в Республике Судан.

«С российской стороны была подтверждена готовность Российской Федерации и впредь оказывать всестороннее содействие дружественному суданскому народу. При этом акцентировалась недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны», - указано в сообщении на сайте МИД РФ.

Стороны также обсудили необходимость скорейшей стабилизации обстановки и урегулирования существующих межсуданских противоречий с помощью инклюзивного диалога, в котором должны принять участие все политические силы «в интересах достижения национального согласия и решения неотложных социально-экономических проблем Судана».