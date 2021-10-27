Дело о похищении девочки-подростка возбуждено в Рязанской области

В Рязанской области возбуждено уголовное дело после того, как мужчина попытался увезти 14-летнюю девочку в багажнике автомобиля.

По данным СУ СК РФ по региону, вечером 26 октября к несовершеннолетней жительнице города Ряжска на улице подошел незнакомый человек и после «словесного конфликта» принудительно поместил девочку в багажное отделение управляемого им автомобиля. Далее мужчина отправился по трассе «Ряжск-Нагорное».

Несовершеннолетняя смогла перебраться в салон автомобиля и покинуть машину через заднюю пассажирскую дверь. Как отмечают следователи, девочка получила ссадины, но ее здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней по статье 126 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, и ищут причастного к его совершению подозреваемого.