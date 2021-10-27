На портале Президентской библиотеки открылся виртуальный тур по выставке к 325-летию ВМФ России

Новый виртуальный тур по выставке «Морским судам быть!: к 325-летию со дня основания ВМФ и 115-летию со дня основания подводного флота России», которая с 18 октября открыта в историческом здании Синода на Сенатской площади, запущен на портале Президентской библиотеки.

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поприветствовал открытие виртуального тура, отметив, что «Президентской библиотекой предоставлена возможность широкому кругу любителей флотской истории, ветеранам, военным морякам и подрастающему поколению ознакомиться с впечатляющей выставкой о Российском Флоте».

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, выставка в Санкт-Петербурге демонстрирует преемственность российского флота с петровских времен до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. В единой экспозиции в здании Синода впервые представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.