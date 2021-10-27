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На портале Президентской библиотеки открылся виртуальный тур по выставке к 325-летию ВМФ России

Валентина Пескова
20:21 27.10.2021
Открытие виртуального тура поприветствовал Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, отметив значимость экспозиции для подрастающего поколения.
На портале Президентской библиотеки открылся виртуальный тур по выставке к 325-летию ВМФ России
© Фото: Минобороны РФ
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Новый виртуальный тур по выставке «Морским судам быть!: к 325-летию со дня основания ВМФ и 115-летию со дня основания подводного флота России», которая с 18 октября открыта в историческом здании Синода на Сенатской площади, запущен на портале Президентской библиотеки.

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поприветствовал открытие виртуального тура, отметив, что «Президентской библиотекой предоставлена возможность широкому кругу любителей флотской истории, ветеранам, военным морякам и подрастающему поколению ознакомиться с впечатляющей выставкой о Российском Флоте».

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, выставка в Санкт-Петербурге демонстрирует преемственность российского флота с петровских времен до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. В единой экспозиции в здании Синода впервые представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

© Минобороны РФ

Посетители из любой точки мира сегодня могут выбрать более 30 виртуальных туров и экскурсий для удаленного посещения. В первом зале экспонируются редкие печатные издания XVIII-XX веков, которые рассказывают о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников - первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. В ней можно увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации.

«С материалами выставки обязательно ознакомятся на флотах, где имеется доступ к порталу Президентской библиотеки. Традиционно, с выставкой смогут ознакомиться и экипажи кораблей, которым материалы выставки будут переданы на электронных носителях», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Виртуальный тур создан при поддержке Российского военно-исторического общества и продлится до 23 января 2022 года.

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