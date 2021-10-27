Армия Два Ту-160 в сопровождении МиГ-31 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями Елизавета Потейчук Два ракетоносца Ту-160 в сопровождении экипажей самолетов МиГ-31 провели восьмичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет. Экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота обеспечивали истребительное сопровождение полета. Его продолжительность составила около восьми часов. Российские стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика