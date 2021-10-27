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В Военном университете в Москве торжественно открыли памятник Александру Невскому

Елизавета Потейчук
18:53 27.10.2021
После торжественной церемонии организаторы продемонстрировали реконструкцию битвы князя с тевтонскими рыцарями.
В Военном университете в Москве торжественно открыли памятник Александру Невскому
© Фото: Минобороны России
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Церемония открытия памятника великому русскому князю и полководцу состоялась на территории Военного университета имени князя Александра Невского. Почетное наименование учебному заведению присвоили в этом году - Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации.

© Минобороны России

В мероприятии участвовали председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов, заместитель мэра города Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Девятко, наместник ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза, а также представители общественных организаций, творческих учреждений и коллективов.

По окончании торжественного мероприятия при участии военно-исторических клубов Москвы и Московской области была продемонстрирована военно-историческая реконструкция битвы Александра Невского с тевтонскими рыцарями.

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