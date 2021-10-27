В Военном университете в Москве торжественно открыли памятник Александру Невскому
После торжественной церемонии организаторы продемонстрировали реконструкцию битвы князя с тевтонскими рыцарями.
© Фото: Минобороны России
Церемония открытия памятника великому русскому князю и полководцу состоялась на территории Военного университета имени князя Александра Невского. Почетное наименование учебному заведению присвоили в этом году - Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации.
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