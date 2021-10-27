В Военном университете в Москве торжественно открыли памятник Александру Невскому

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В мероприятии участвовали председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов, заместитель мэра города Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Девятко, наместник ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, командование Военного университета под руководством начальника генерал-лейтенанта Игоря Мишуткина, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты вуза, а также представители общественных организаций, творческих учреждений и коллективов.

По окончании торжественного мероприятия при участии военно-исторических клубов Москвы и Московской области была продемонстрирована военно-историческая реконструкция битвы Александра Невского с тевтонскими рыцарями.