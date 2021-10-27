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Суд огласил приговор убийце преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери

Алексей Курильченко
16:59 27.10.2021
По версии следствия, обвиняемый убил двух женщин из-за того, что те не доплатили ему за проделанный ремонт.
Суд огласил приговор убийце преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости
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Мособлсуд приговорил Жасуржона Усмонова к 24 годам лишения свободы по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, мужчина убил преподавателя РЭУ имени Плеханова Викторию Борковскую и ее мать. Причиной убийства стал денежный спор - якобы ему не доплатили 20 тысяч рублей за ремонтные работы.

Сторона обвинения запросила для Усмонова пожизненный срок. В суде обвиняемый просил назначить ему смертную казнь.

Усмонов в момент совершения преступления также пытался убить шестилетнюю дочь Борковской, но ей удалось выжить. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка до сих пор боится острых предметов.

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