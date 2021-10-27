Суд огласил приговор убийце преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери

Мособлсуд приговорил Жасуржона Усмонова к 24 годам лишения свободы по обвинению в двойном убийстве. По версии следствия, мужчина убил преподавателя РЭУ имени Плеханова Викторию Борковскую и ее мать. Причиной убийства стал денежный спор - якобы ему не доплатили 20 тысяч рублей за ремонтные работы.

Сторона обвинения запросила для Усмонова пожизненный срок. В суде обвиняемый просил назначить ему смертную казнь.

Усмонов в момент совершения преступления также пытался убить шестилетнюю дочь Борковской, но ей удалось выжить. Как сообщает Telegram-канал SHOT, девочка до сих пор боится острых предметов.