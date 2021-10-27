Путин заявил, что прекращение договора по РСМД создало угрозу гонки вооружения в АТР

Путин заявил, что прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создало угрозу гонки вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растет. Обостряются застарелые и появляются новые конфликтные ситуации. Мы, в частности, неоднократно отмечали, что с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своем обширном пространстве. А, соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений», - отметил Путин в своем выступлении на Восточноазиатском саммите по видеоконференцсвязи.

Путин отметил, что, понимая опасность, Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира.

Россия призвала к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами. Это предложение, по словам президента, и сегодня остается в силе.