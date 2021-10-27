В тылу врага: Александр Козлов и история зафронтового агента «Смерша» в немецком абвере

Абвер, особое подразделение для контрразведки, шпионажа и проведения диверсионных актов, был создан в Германии в конце XIX века. В 1938 году, накануне Второй мировой войны, оно пережило специальную реорганизацию. Было создано новое управление - «Абвер-заграница», и щупальца немецких спецслужб охватили Польшу, Чехословакию, Англию и многие другие страны.

В абвере служили профессиональные немецкие разведчики, но не только. Часть сотрудников набирали из идейных противников советской власти - например, белых эмигрантов. Однако самыми эффективными считались завербованные из числа советских военных. Именно на них делали ставку в абвере в первые недели и месяцы после нападения на СССР. Летом 1942 года такое предложение получил и лейтенант Александр Козлов. Он попал в плен раненым, при нем были документы.

«А поскольку Козлов был не просто военнослужащим, а начальником штаба батальона и начальником разведки полка, то есть имел к деятельности разведки какое-то отношение, пусть на войсковом уровне, он, естественно, вызвал интерес у вербовщиков из абвера», - рассказывает историк спецслужб Олег Матвеев.

Дав подписку о сотрудничестве с немецкой разведкой, Александр получил псевдоним «Меньшиков». Неизвестно, выбрал ли он его сам, или ему такой присвоили, но есть сведения, что все же это было его личным желанием, возможно, потому, что известный Александр Данилович Меньшиков, тот самый, что находился при Петре I, был человеком хитрым, расчетливым.

В марте 1943 года абвершкола переехала в город Борисов Минской области. Козлов с группой из 12 подготовленных агентов оставался в ожидании задания. Он успел запомнить многое: руководство школы, псевдонимы будущих агентов, даты забросок в советский тыл, задания, легенды. В «Смерше» Козлову дали псевдоним «Следопыт» и поставили задачи. 17 июля 1943 года он успешно перешел линию фронта в полосе боевых действий 17-й стрелковой дивизии. Оказавшись у немцев, назвал пароль «Штаб Смоленск» и тут же был направлен в абверкоманду-103. Там он остался в качестве преподавателя. Так Козлову удалось выполнить первое задание «Смерша».

К октябрю 1943 года Александр Козлов стал начальником учебной части, заслужил еще несколько медалей. Ему начали поручать выезды в лагеря военнопленных для отбора потенциальных агентов. Там он внимательно присматривался к советским военнопленным, смотрел на их реакцию, задавал им вопросы, в том числе и провокационные, смотрел на то, как они относятся к советской власти.

Основной проблемой для Козлова стала связь: абвершкола несколько раз переезжала с места на место. Оставалась последняя возможность - самая рискованная: вербовка и перевербовка агентов, которые затем приносили информацию в «Смерш». За время работы в Абвере ему удалось сделать это с семью немецкими агентами.

Карьера зафронтового разведчика подходила к концу. И конец оказался очень драматичным. После того как абвершкола попала в плен к американским военнослужащим в Бисмарке в 1945 году, Козлов признался в работе на «Смерш» и его отправили на родину. Однако встретили его холодно, и в течение нескольких месяцев он писал подробный отчет о работе в абверкоманде-103 и раскрыл десятки агентов. Но после этого ему, надеющемуся на новую работу, вручили военный билет с записью о том, что он находился в плену три года. Для Козлова это стало настоящим ударом.

Но вскоре он стал агентом-опознавателем. Ведь по стране разбрелись сотни бывших агентов немецкой разведки. Его использовали на опознании лиц, которые подозревались в принадлежности к агентуре или кадровому аппарату немецкой разведки. Так война продолжилась для Александра уже в мирное время.

Заслуженные советские государственные награды он получил лишь спустя более чем 20 лет после своей работы в тылу врага. Большой вклад в это внесли сотрудники ветеранских организаций и партийных организаций Беларуси.

В 1974 году Александр Козлов с женой и детьми перебрался жить в город Горячий Ключ в Краснодарском крае. Умер разведчик в 2008 году. Перед смертью он завещал сыновьям поставить на его могиле не памятник, а частичку родной земли, что-то вроде природного камня. Дети привезли двухтонную глыбу с Голубинской горы около села Александровского. Она словно символизирует тот груз несправедливых подозрений, которые обрушились на их отца.

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