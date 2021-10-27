В МИД РФ заявили, что введение в строй военного аэродрома в Латвии дестабилизирует обстановку в регионе
Открытие авиабазы НАТО свидетельствует наращивании потенциала альянса у российских границ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на введение в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде. Ее комментарий приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Захарова отметила, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что подобные действия носят «оборонительный характер» как минимум неискренние.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно дестабилизировать военно-политическую ситуацию.