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В МИД РФ заявили, что введение в строй военного аэродрома в Латвии дестабилизирует обстановку в регионе

Андрей Аркадьев
15:15 27.10.2021
Открытие авиабазы НАТО свидетельствует наращивании потенциала альянса у российских границ.
В МИД РФ заявили, что введение в строй военного аэродрома в Латвии дестабилизирует обстановку в регионе
© Фото: Capt. Billy Lacroix, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на введение в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде. Ее комментарий приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Налицо новые шаги Североатлантического альянса по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от границ Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Захарова отметила, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что подобные действия носят «оборонительный характер» как минимум неискренние.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно дестабилизировать военно-политическую ситуацию.

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