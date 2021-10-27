Армия Осложнений нет: как миротворцы РФ ревакцинируются от COVID-19 в Карабахе Кира Тило Медики российского миротворческого контингента провели комплекс профилактических мероприятий от COVID-19 в Нагорном Карабахе. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Специалисты медицинского отряда российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели комплекс профилактических мероприятий от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Российском миротворческом контингенте продолжается ревакцинация миротворцев двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в плановом порядке. «Три недели назад сделал первый компонент, сегодня прибыл для того, чтобы поставить второй компонент, завершить курс ревакцинации. Чувствую себя хорошо, осложнений для организма нет», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Иванов. © Минобороны РФ Перед введением отечественной вакцины «Спутник V» военнослужащие проходят медицинский осмотр с доведением всех противопоказаний, ограничений и рекомендаций, связанных с введением повторного ввода первого и второго компонента. «В настоящий момент в Российском миротворческом контингенте проводится плановая ревакцинация личного состава, а также комплекс мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В подразделениях личного состава проводится обработка рук, термометрия и экспресс тестирование ПЦР на новую коронавирусную инфекцию», - сказал начальник приемно-сортировочного отделения медицинского отряда Александр Матвеев. © Минобороны РФ В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные подразделения, затем остальные военнослужащие. «Перед прибытием в командировку личный состав прошел вакцинацию от COVID-19, сейчас идет плановая ревакцинация спустя полгода также от коронавируса. Ревакцинации подлежат только те военнослужащие, которые не имели противопоказаний, и те, кто получил более полугода назад полный курс вакцинации против COVID-19», - добавил Матвеев. Кроме того, на наблюдательных постах и в подразделениях развернуты пункты термометрии, также проводится дезинфекция помещений блочно-модульных городков. Ревакцинация военнослужащих проводится в целях поддержания ими выполнения задач миротворческой миссии. © Минобороны РФ В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика