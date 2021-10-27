Осложнений нет: как миротворцы РФ ревакцинируются от COVID-19 в Карабахе
Медики российского миротворческого контингента провели комплекс профилактических мероприятий от COVID-19 в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Специалисты медицинского отряда российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели комплекс профилактических мероприятий от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В Российском миротворческом контингенте продолжается ревакцинация миротворцев двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в плановом порядке.