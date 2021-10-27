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Арестованные в Турции россияне поделились эмоциями после освобождения из-под стражи

Анна Берестовая
01:39 27.10.2021
Арестованные в Турции россияне вышли на связь после освобождения из-под стражи.
© Видео: papatolyatv, korshunov_d, yaskova.ph, Instagram © Фото: korshunov_d Instagram
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Россияне, освобожденные из следственного изолятора в Анталье, куда их поместили в связи с обвинением в неумышленном поджоге леса, рассказали о своей ситуации. Молодые люди прокомментировали случившееся в соцсети Instagram в серии Stories.

В первую очередь все посты были посвящены благодарностям за неравнодушное отношение к трудностям, с которыми столкнулась группа в Турции. Также молодые люди сообщили, что теперь находятся в поисках жилья, в котором они смогут остановиться пока идет разбирательство по их делу.

Один из туристов рассказал, что они сейчас сами не до конца понимают, что происходит, однако однозначно рады выйти из камеры. Единственная девушка в компании призналась, что совершенно не ожидала, что дело примет такой оборот и об их ситуации расскажут в новостях и по телевидению.

Ранее сообщалось, что суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян, арестованных по подозрению в поджоге леса. Им избрали новую меру пресечения вместо ареста, а именно - подписку о невыезде.

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