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Россия представит 300 образцов оружия и техники на выставке в Перу

Андрей Аркадьев
12:15 27.10.2021
Выставка SITDEF 2021 пройдет с 28 по 31 октября на территории Главного штаба Сухопутных войск в столице страны - Лиме.
Россия представит 300 образцов оружия и техники на выставке в Перу
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Около 300 образцов вооружения и военной техники представит компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) на международной оборонной выставке в Перу, сообщает пресс-служба Ростеха.

«В виде моделей компания продемонстрирует учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке», - говорится в сообщении.

Компания предоставит посетителям выставки информацию о ряде отечественных истребителей и вертолетов, современных средствах авиационного поражения, средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных комплексах, бронированных автомобилях и другой технике.

Также будет предоставлена исчерпывающая информация о предлагаемых образцах вооружения - например, речь будет идти об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а также современных средствах авиационного поражения.

Як-130 - часть учебного комплекса для пилотов, который позволяет отрабатывать взлет, посадку, навигацию, выполнение сложных маневров. Также данный комплекс включает в себя самолет для первоначального отбора и отсеивания летчиков Як-152 и специальные тренажеры.

В случае необходимости самолет может быть в кратчайшие сроки переоборудован в боевой и способен наносить удары по наземным целям с помощью авиабомб, управляемых и неуправляемых ракет.

Кроме того, Як-130 способен уничтожать малоскоростные воздушные цели, в частности беспилотники и вертолеты. Многофункциональность самолета делает его экономически эффективным средством, особенно для стран с небольшой территорией и относительно небольшим военным бюджетом.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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