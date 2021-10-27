Экипажи Балтфлота разыграли морскую дуэль у берегов Калининградской области

Морскую дуэль разыграли на учениях моряки-балтийцы. По сценарию, корвет «Сообразительный» подвергся торпедной атаке. И вот ответный залп.

Новейший комплекс «Пакет» делает корабль практически недоступным для подводного нападения. Система в автоматизированном режиме классифицирует цель, даже такую быструю и компактную, как современная торпеда, потом выполняет поиск и наведение. За маневрами в море наблюдал Максим Румянцев.

Это постоянный и, можно сказать, самый преданный зритель. Всегда на минимальном расстоянии. На запросы не отвечает, на связь не выходит. По характерным очертаниям - разведывательный корабль ВМС Швеции типа "Орион"», - отметил корреспондент.

У берегов Калининградской области корабли Балтфлота несут боевое дежурство. Отработка самых разных сценариев, тренировки с боевой стрельбой - это ежедневная работа экипажей.