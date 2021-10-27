С-400 спасли атомные подлодки на Камчатке от воздушного «удара»

Системы С-400 защитили от воздушного удара базу атомных подлодок на Камчатке. В ходе учений расчеты «Триумфов» сменили позиции и отработали алгоритмы приведения пусковых установок в боевое положение.

На марше дальнобойные С-400 уязвимы, поэтому их прикрывали новейшие зенитные комплексы «Панцирь-С1». Военнослужащие замаскировали боевые машины, после чего произвели электронный пуск ракет.

Эти учения - важный этап подготовки к стратегическим маневрам «Восток-2022», которые пройдут в следующем году.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.