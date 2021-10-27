Кабмин РФ выделил 475 млн рублей на закупку кислородных установок для борьбы с COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 475 млн рублей для покупки воздухоразделительных установок, передает ТАСС. Такие установки позволяют получать медицинский кислород и другие компоненты из воздуха.

«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить в 2021 году Минпромторгу России на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых бюджетные ассигнования в размере 475 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», - сообщается в документе.

Также в распоряжении сказано, что Минпромторг будет вести контроль за целевым использованием средств. Доклад необходимо предоставить в правительство до 1 февраля следующего года.