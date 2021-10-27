В ЛНР заявили, что Киев официально признал нарушение Минских соглашений

ВС Украины признали на официальном уровне, что нарушили Минские соглашения, применив турецкий беспилотник против артиллерии в Донбассе. Соответствующее заявление сделал представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Специалист напомнил, что в 2014 году украинская сторона подписала меморандум, налагающий полный запрет на полеты боевой авиации и иностранных БпЛА. По его словам, своими действиями Киев, и в частности главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, показательно продемонстрировал пренебрежение по отношению к обязательствам по Минским соглашениям.

«Залужный сообщает... о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям», - обозначил он в своем Telegram-канале.

Мирошник подметил, что одного только «чистосердечного признания», сделанного главкомом украинских вооруженных сил, уже достаточно для правовой оценки ситуации. Он также добавил, что в двухсторонних соглашениях возможно лишь единоразовое одностороннее нарушение, после чего вторая сторона освобождается от обязательств автоматически.

Ранее генеральный штаб ВС Украины заявил о применении дрона Bayraktar на территории Донбасса. Атака, согласно сообщению, была осуществлена по приказу главкома ВСУ.