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Корреспондент рассказал о происходящем на месте пожара на рынке Владивостока

Денис Ивлев
Кира Тило
06:07 26.10.2021
Корреспондент «Звезды» сообщил, что здание, скорее всего, придется сносить.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во Владивостоке утром 26 октября загорелся Некрасовский рынок на Океанском проспекте. Корреспондент «Звезды» Денис Ивлев с места ЧП рассказал, что пожарные продолжают тушить огонь. Также он отметил, что рынок, по словам экспертов, придется скорее всего сносить.

«Пожарные все еще продолжают бороться с огнем, так как возгорание очень сильное, где-то уже ведут разбор завалов. Если окинуть рынок взглядом, то становится очевидно, что рынок не вернется к своей работе. По словам экспертов, из-за пострадавшей несущей конструкции, все здание придется сносить», - сказал Ивлев.

Согласно последним данным регионального МЧС, пожар на рынке локализован. Сообщалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

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