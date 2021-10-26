В стране и мире Корреспондент рассказал о происходящем на месте пожара на рынке Владивостока Денис Ивлев Кира Тило Корреспондент «Звезды» сообщил, что здание, скорее всего, придется сносить. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Во Владивостоке утром 26 октября загорелся Некрасовский рынок на Океанском проспекте. Корреспондент «Звезды» Денис Ивлев с места ЧП рассказал, что пожарные продолжают тушить огонь. Также он отметил, что рынок, по словам экспертов, придется скорее всего сносить. «Пожарные все еще продолжают бороться с огнем, так как возгорание очень сильное, где-то уже ведут разбор завалов. Если окинуть рынок взглядом, то становится очевидно, что рынок не вернется к своей работе. По словам экспертов, из-за пострадавшей несущей конструкции, все здание придется сносить», - сказал Ивлев. Согласно последним данным регионального МЧС, пожар на рынке локализован. Сообщалось, что площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика