Единственного в Польше космонавта задержали за пьяное вождение

Первый и в настоящее время единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский оказался задержан правоохранительными органами за нетрезвое вождение. Инцидент произошел 25 октября в городе Кельпенец.

Восьмидесятилетнего водителя, передвигавшегося на легковом автомобиле зигзагами, заметили сотрудники уголовного розыска. О наблюдении сообщили дорожным полицейским, которые остановили машину и проверили водителя, обнаружив в его организме 0,56 промилле алкоголя.

За нарушение закона, как пишет РИА Новости, отставному генералу, в 1978 году совершившему полет в космос единственным из своих соотечественников, грозит штраф, ограничение свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.