Антонов: договоренности РФ и США по стратегической стабильности пошлют мощный сигнал миру

Возможные российско-американские договоренности по вопросу стратегической стабильности смогут стать «мощным сигналом», говорящим о приверженности двух стран миру и безопасности. Такое мнение выразил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Кроме того, как отметил дипломат, потенциальные результаты диалога позитивно отразятся на поддержании действия Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящий момент общение России и США, по его словам, имеет предметный и профессиональный характер и следует в правильном направлении.

«Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога», - приводятся слова посла из выступления на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Миддлберийском институте в Facebook диппредставительства.

Антонов объяснил, что сторонам удалось прийти к согласию в области основы стратегического диалога, которой решено было сделать определение параметров режима контроля над вооружениями. Он также напомнил, что второй раунд консультаций межведомственных делегаций государств состоялся 30 сентября в Женеве.

Посол России в Вашингтоне добавил, что в последующем РФ намерена поднять вопросы, касающиеся взаимосвязи между СНВ и стратегическими оборонительными вооружениями для достижения более четкого понимания в данной области. Эту проблему дипломат назвал важнейшей в контексте соглашения, которое последует за ДСНВ.