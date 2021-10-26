На Сахалине отремонтируют мост, «держащийся на скотче»

На Сахалине отремонтируют часть железнодорожного моста, которую рабочие заклеили скотчем во время ремонта, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги. В социальных сетях появилась фотография от жителей села Правда Холмского района, сделанная сразу после ремонта моста - на части перил можно заметить скотч.

Согласно кадрам, заржавевшие перила покрасили, а потом просто обклеили скотчем. По словам пресс-службы, текущий ремонт там, действительно, недавно проводился.

«На железнодорожном мосту, на 51 километре перегона Невельск — Холмск ремонтные работы проводились в рамках текущего содержания: отремонтированы бетонные бордюры, окрашены перила. Реконструкция моста не производилась», - цитирует РИА Новости пресс-службу.

Сообщается, что в начале ноября обещают заменить уголок на перилах, где был замечен скотч.