Совместные патрули: как военные ВС РФ и Турции контролируют обстановку у сирийского Телль-Рифъата

Колонна российской военной полиции выезжает одновременно с турецкой. Каждая контролирует свою зону ответственности в окрестностях города Телль-Рифъат. Здесь, на севере Сирии, военные двух стран мгновенно реагируют на любое нарушение режима тишины. На передовой при появлении колонны и курды, и протурецкие боевики замолкают. Однако последствия ночных перестрелок не утаить.

Минометный обстрел сразу же определяют вместе с калибром оружия, которое для него использовалось. Доклад со сведениями о следах случившегося передается в пункт управления, где принимается решение по урегулированию ситуации.

Маршрут совместного патрулирования проходит через несколько десятков сел: в основном по территориям, где боевики не соблюдают режим прекращения огня и наносят удары по позициям сирийской армии. Обстрелы, чаще всего, происходят ночью.

Осмотрев передовую и зафиксировав нарушения, колонна направляется на следующую контрольную точку. Маршрут лежит через лагеря беженцев. Большинство из них курды из сирийского города Африна, который в 2018 году перешел под контроль турецких войск и протурецких боевиков. Здесь нашим военным всегда рады.

«Они чувствуют, что мы гарант именно безопасности. Они видят то, что мы прибыли сюда их защищать, помогать, выручать в тяжелое время», - объяснил командир взвода военной полиции Василий Нестеров.

В лагере жизнь, конечно, не сладкая. В Телль-Рифъате, городе, живущем за счет оливковых плантаций - куда комфортнее. Однако и здесь все не так хорошо. В военное время большинство из рощ были перерыты окопами, и урожай сократился едва ли не втрое. Тем не менее, благодаря совместным российско-турецкие патрулям, удается поддерживать относительное перемирие в 50-километровой зоне между Телль-Рифъатом и Эль-Камышлы.