Экипажи мощнейших Ми-26 ЗВО показали мастерство в доставке тяжелых грузов

Экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили задачи по доставке грузов в рамках учебно-тренировочных полетов.

В рамках тренировки летчики, выполнив перелеты с аэродрома базирования в Псковской области на оперативный аэродром в Ленинградской области, осуществили доставку внутри вертолета масса-габаритных грузов, имитирующих тяжелую технику. Полеты со специальным учебным грузом на борту проводились с посадкой на неподготовленные площадки.

Сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26 является самым мощным и крупным из серийно производящихся вертолетов в мире. Максимальная масса перевозимого вертолетом груза составляет 20 тонн.

Стоящие на вооружение Западного военного округа транспортные вертолеты Ми-26 выполняют задачи по перевозке личного состава, грузов, военной техники и вооружения.