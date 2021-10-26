В стране и мире В Саратове водитель сбил насмерть двух пешеходов и скрылся Кира Тило Сообщается, что водитель сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. © Фото: 64saratov Вконтакте Читайте нас на: В Саратове вечером 26 октября водитель насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает региональное управление ГИБДД. «У дома 6 по улице Чернышевского водитель (данные устанавливаются), допустил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину на вид 30-35 лет, (данные устанавливаются), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте работают сотрудники ГИБДД», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. По данным агентства, на фотографии, предоставленной пресс-службой ГИБДД, тело одного из погибших находится на пешеходном переходе, а другого - в 20 метрах от него. Также сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика