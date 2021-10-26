Строительные поддоны полыхают в промзоне Воронежа на 500 «квадратах»

В Воронеже горят строительные поддоны на территории промзоны площадью 500 квадратных метров, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

«На данный момент площадь пожара составляет 500 кв. м, поддоны складированы на открытой площадке, идет их интенсивное горение», - сообщил Хренов.

Известно, что угрозы распространения огня на жилые дома нет, но рядом находятся склады и гаражи.

«Администрацией города выделены поливомоечные машины для подвоза воды. Кроме того, пожарными было остановлено распространение огня в сторону двух бензовозов», - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы.

Также сообщается, что тушение пожара осложнено неисправностью водоисточников на территории склада.